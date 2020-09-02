Среда, 2 Сентября 2020 14:28

АрмИнфо. Ограничения на въезд-выезд в Армению через воздушные границы сняты, сохраняются запреты на коммуникацию лишь через сухопутные границы. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она отметила, что ограничения на посещения гражданами Армении других стран сохраняются из-за законодательных регуляций введенных той или иной страной, и не обусловлены двусторонними отношениями. По ее словам, ограничения введены на основе рекомендаций Минздрава того или иного государства с учетом эпидемиологической ситуации.

Реагируя на многочисленные обращения граждан по части того, когда же откроется сообщение с Россией, она напомнила, что пока еще действуют ограничения, введенные правительством РФ 16 марта текущего года, где также установлены категории граждан, которым разрешен въезд в страну.

При этом она напомнила, что граждане РА, отправляющиеся на лечение в РФ должны при себе обязательно иметь соответствующую справку от российского медучреждения, где намерены проходить лечение.

Вместе с тем Нагдалян подчеркнула, что продолжаются переговоры с РФ о возобновлении регулярных полетов и отмене запрета на въезд для граждан Армении. При этом она затруднилась назвать возможные сроки возобновления рейсов.

Комментируя скопления граждан Армении на КПП "Верхний Ларс", пресс-секретарь МИД констатировала, что в Грузии не отменен запрет на въезд иностранцам и рекомендовала гражданам Армении пользоваться воздушными границами для возвращения домой. В этой связи она напомнила, что еженедельно осуществляются чартерные рейсы из России, особенно из ее южной части - Минеральных вод, Краснодара, Ростова-на-Дону. При этом она добавила, что транспортные средства можно доставить в республику, воспользовавшись услугами соответствующих служб.

Нагдалян также разъяснила правила посещения Китая со стороны граждан Армении. По ее словам, граждане РА, могут посетить Китай, если у них на руках будет отрицательный тест на коронавирус (действует 3 дня), сделанный в том учреждении, которое укажет посольство КНР в Армении, и при наличии справки о состоянии здоровья, предоставленное китайским посольством.