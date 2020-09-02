Среда, 2 Сентября 2020 13:45

АрмИнфо. В ближайшие дни чуть менее пять тысяч армянских семей в Сирии получат помощь от правительства Армении. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Она напомнила, что правительство Армении направило 100 тыс долларов финансового содействия сирийским армянам, оказавшимся в сложных условиях из с экономленный МИД средств. "Около 300 семей сирийских армян в Дамаске и ее окрестностях уже получили эту помощь. Планируется, что в ближайшие дни она будет представлена еще 4 750 семьям, оказавшимся в сложных условиях", - резюмировала Нагдалян.