Среда, 2 Сентября 2020 13:45

АрмИнфо. Беларусь не обращалась в ОДКБ за помощью в связи с внутриполитической ситуацией в стране. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на уточнение, как поступит Ереван, в случае, если Минск обратиться за помощью в ОДКБ в связи с внутриполитической ситуацией.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства констатировала, что в ОДКБ четко определены механизмы взаимопомощи в рамках структуры, и все последующие регуляции. "Однако, со стороны Беларуси не было обращений. Следовательно, считаем преждевременным что-либо говорить поэтому поводу", - подытожила Нагдалян.

Отметим, что массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрал 80,1% голосов.