Среда, 2 Сентября 2020 13:10

АрмИнфо. Вызывает осуждение то обстоятельство, что Турция уже препятствует деятельности миротворческих миссий в рамках НАТО и ООН. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись публикации Spiegel о том, что в конце июля 2020 года власти Турции не разрешили пролет немецкого военно-транспортного самолета над своей территорией.

"Как известно, Минобороны Армении не опровергло эту информацию немецкого издания. Вызывает осуждение то обстоятельство, что Турция уже препятствует деятельности миротворческих миссий в рамках НАТО и ООН. Мы свою позицию международным партнерам по этой ситуации выразили также через дипломатические каналы", - отметила Нагдалян.

Ранее, немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что в конце июля 2020 года власти Турции не разрешили пролет немецкого военно-транспортного самолета над своей территорией. В статье журнала запрет официальной Анкары на использование своего воздушного пространства немецким самолетом назван новым скандалом, который привел к напряженности в турецко-немецких отношениях.

Согласно информации, военно-транспортный самолет ВВС Германии, вылетевший из Кельна, направлялся в Ереван. Там этот самолет должен был забрать армянских военных и доставить их в Германию, где они должны были пройти курс обучения. Однако власти Турции не разрешили использовать свое воздушное пространство и Airbus 310 ВВС Германии был вынужден вернуться на базу. По данным издания, немецкие военные источники предположили, что самолету ВВС Германии не разрешили пролет над Турцией из-за того, что пунктом назначения этого рейса был Ереван. Журнал подчеркивает, что Турция не имеет дипломатических отношений с Арменией, и сейчас отношения между Анкарой и Берлином переживают не самые лучшие времена, после того как Бундестаг признал Геноцид армян.

Еженедельник Spiegel утверждает, что военно-транспортный самолет ВВС Германии после запрета властей Турции использовать свое воздушное пространство, отправился в Ереван через Россию по более длинному маршруту в середине августа и доставил армянских военных в Германию.