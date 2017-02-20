Среда, 2 Сентября 2020 13:09

АрмИнфо.В ходе расследования в отношении экс-начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна выявлены новые злоупотребления.

Как сообщает Следственный комитет, 9 августа журналист радиостанции <Свобода> дал сообщение о том, что накануне, 8 августа, в районе 16:00, в ходе подготовки репортажа о незаконных строениях на берегу озера Севан на участке дороги Севан-Шоржа, Владимир Гаспарян препятствовал журналистской профессиональной деятельности, озвучивая угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 164 УК РА (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

В результате следственных и процессуальных действий, проведенных в ходе предварительного следствия, выяснилось, что в месте съемок репортажа <Свободы>, то есть на территории села Драхтик Гегаркуникской области, в утвержденном 19 декабря 2017 г. плане не указаны два строения близ озера Севан, обозначенные по положению на 28.01.2013 г. вкупе с другими постройками. Указанные строения отсутствуют также в согласованной руководителем общины Драхтик

20.02.2017 г. схеме застройки.

Кроме того, выяснилось, что 20 декабря 2017 г. владелец указанного земельного участка подал заявление о государственной регистрации права на недвижимость по указанному адресу, в связи с чем 25 декабря сотрудником аппарата Государственного комитета кадастра недвижимости при Правительстве РА было принято решение о приостановлении данного производства, поскольку в представленных документах было несоответствие, и ряд строений были в зоне ниже отметки 1905 м. над уровнем моря. Однако директор и первый заместитель директора ГНКО <Национальный парк Севан> в 26.12.2017 г. и 19.01.2018 г. выдали справки о том, что основные строения, находящиеся по этому адресу, находятся на территориях выше отметки 1905.0 м. над уровнем моря, на основании чего 19 января 2018 г. была проведена государственная регистрация права на недвижимое имущество. Помимо этого, при застроцке были нарушены требования правительственного решения, согласно которому запрещается установка разделительных стен или ограждений в зоне пляжа.

Учитывая, что по указанному уголовному делу были приобретены данные о видимых преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 314 и статьей 315 УК РА, было возбуждено новое уголовное дело по фактам непринятия в установленном законом порядке мер по предотвращению и пресечению служебных подлогов и самовольного строительства зданий и строений. Ведется следствие.

Напомним, что в рамках другого уголовного дела, по котоому проходит Владимир Гаспарян, были выявлены случаи злоупотребления должностным положением, должностного подлога и хищения в особо крупных размерах из государственных средств, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 114 млн драмов. За совершение вышеуказанных преступных деяний Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и части 2 статьи 308 (два эпизода) УК РА; его экс- заместителю Левону Ераносяну - пункту 1 части 3 статьи 179, части 1 статьи 314 и части 2 статьи 308 УК РА; занимавшему должность начальника Управления внутреннего аудита Вардану Туняну - по части 2 статьи 38-308, части 2 статьи 308 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА; командующему воинской части войск полиции Гургену Григоряну - по части 2 статьи 38-308 УК РА.