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 Среда, 2 Сентября 2020 13:05
Александр Аванесов

Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении

Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении

АрмИнфо. Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении. Соответствующий указ подписал президент РА Армен Саркисян.

"Принимая во внимание предложение премьер-министра, на основании 1-ой части статьи 133 Конституции РА, а также 3-ей части статьи 13

закона <О службе в Полиции> назначить Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении", - говорится в указе Армена Саркисяна, которое распространила пресс-служба президента РА.

Напомним, что 10 августа от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника Полиции РА Айк Мгерян.

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