АрмИнфо. Ара Фиданян назначен заместителем начальника Полиции Армении. Соответствующий указ подписал президент РА Армен Саркисян.
"Принимая во внимание предложение премьер-министра, на основании 1-ой части статьи 133 Конституции РА, а также 3-ей части статьи 13
закона <О службе в Полиции> назначить Ара Фиданяна заместителем начальника Полиции Армении", - говорится в указе Армена Саркисяна, которое распространила пресс-служба президента РА.
Напомним, что 10 августа от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника Полиции РА Айк Мгерян.