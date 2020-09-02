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 Среда, 2 Сентября 2020 13:02
Алина Оганесян

Представители Диаспоры пополнили ряды правительства Армении

Представители Диаспоры пополнили ряды правительства Армении

АрмИнфо. 1 сентября стартовала программа привлечения специалистов из армянской диаспоры <За дело>, в рамках 1-го тура которой 24 специалиста из Канады, Дании, России, Ливана, Франции, Норвегии, Израиля, Нидерландов и Китая прибыли в Армению. Об этом сообщает Аппарат главного уполномоченного по делам Диаспоры.

Согласно источнику, участники первого этапа программы приступили к работе в Аппарате премьер- министра, министерствах здравоохранения, труда и социальных вопросов, окружающей среды, высокотехнологической промышленности, территориального управления и инфраструктур, образования, науки, культуры и спорта, экономики, Центральном банке, Инспекционном органе образования, Офисе омбудсмена, Аппарате главного уполномоченного по делам Диаспоры.  Представителям Диаспоры представили график работы и их обязанности, рассказали об особенностях работы в органах госуправления и дали практические советы для быстрой интеграции в среду.

Сообщается, что в связи с ограничением воздушного сообщения из-за пандемии коронавируса, остальные участники прибудут в Армении несколько позже.

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