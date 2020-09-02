Среда, 2 Сентября 2020 13:00

АрмИнфо.В Армении зарегистрировано свыше 36 тыс. первокаклассников.

Как сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, в этом году в государственных общеобразовательных школах РА, которые не являются единственными в конкретных населенных пунктах, прием первоклассников проводится посредством заполнения онлайн-заявок через сайт https://hayt.emis.am . Онлайн система в прошлом году была протестирована в Ереване с целью ее дальнейшего распространения по областям страны.

На данный момент в государственных школах Армении зарегистрировано 36161 первоклассников, из которых 26431 - посредством системы регистрации. Процесс подачи заявок продолжится в течение всего года. В числе результатов внедрения системы - это то, что для всех родителей обеспечена возможность равных стартовых условий в соответствии с законодательными регулированиями. Ни одна из школ РА не имела возможности принять большее число первоклассников, чем установлено лицензией, поскольку система этого не позволила (количество мест лицензией устанавливаются приказом министра, учитывая нормативы организации образовательного процесса). Кроме того, резко сократилось число перегруженных или недозагруженных школ. Подчеркивается, что система онлайн-регистрации открыта, и крайний срок подачи заявок не установлен.

Добавим, что в школах уроки стартуют с 15 сентября; первоклассники смогут посетить учебные заведения 14 сентября в сопровождении одного человека. С учетом эпидемиологической ситуации, для школ были разработаны правила безопасности. В частности, персонал и учащиеся должны носить маски; классы с численностью более 20 человек будут разделены на группы; деятельность столовых и буфетов запрещается; запрещено также проведение массовых мероприятий и кружков.