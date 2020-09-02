Среда, 2 Сентября 2020 12:55

АрмИнфо.Третий президент РА Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха.

Как сообщает офис третьего президента РА, в поздравительном послании Саргсяна, в частности, говорится: " Дорогие сёстры и братья в Арцахе, Матери-Армении и Диаспоре! Поздравляю всех вас с общеармянским праздником - Днём независимости Арцаха!

2 сентября 1991 года, когда находящиеся в опасности арцахские армяне на одной части своей исторической родины в соответствии со всеми действовавшими в то время правовыми и международными нормами приняли твёрдое решение провозгласить Арцах независимым государством, они хорошо осознавали, что чрезвычайно дорого заплатят за это решение, которое безоговорочно поддержало армянство всего мира. Ценой жизни многих своих сынов, пройдя через бедствия и лишения войны, наш народ героически защитил право арцахского армянства жить независимо, свободно и достойно.

Мы все вместе прошли этот героический путь, потом вместе продолжили борьбу за становление нового независимого государства, укрепление государственности и обеспечение благоденствия арцахского армянства. Сегодня мы с уверенностью можем констатировать: мы с честью прошли путь освободительной борьбы и государственного строительства. Свидетельство тому - состоявшаяся и год от года развивающая и крепнущая Республика Арцах.

Почти три десятилетия все трудности были преодолимы, поскольку Арцах за своей спиной всегда чувствовал поддержку армянства всего мира - Матери-Армении и Диаспоры. Сила этого триединства - залог наших побед, и всякий, кто, руководствуясь политическими или иными интересами, посмеет нарушить его, ослабить наш национальный дух и сопротивляемость, несомненно, не будет иметь прощения, удостоится также суда истории. Арцах всегда был и должен оставаться символом нашего единства и побед.

В этот священный день склоняю голову перед памятью всех тех героев, многих моих боевых товарищей, с кем я имел честь пройти путь героической борьбы за независимость Арцаха. Слава всем нашим павшим во имя независимости Арцаха храбрым воинам!

Наша борьба не завершена, пока Республика Арцах международно не признана, пока в отношении государственных границ Арцаха враг совершает поползновения, и безопасность наших сестёр и братьев не обеспечена полностью. Вновь поздравляя с общенациональным праздником

- 29-ой годовщиной независимости Арцаха, желаю нерушимого мира, благоденствия и прочной веры в будущее.

Арцах совершил свой выбор и больше никогда не будет в составе Азербайджана. Да здравствует свободная и независимая Республика Арцах! Да здравствует армянский народ!".