Arminfo.info




﻿
 Среда, 2 Сентября 2020 12:55
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян: Арцах совершил свой выбор и больше никогда не будет в составе Азербайджана

Серж Саргсян: Арцах совершил свой выбор и больше никогда не будет в составе Азербайджана

АрмИнфо.Третий президент РА Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха.

Как сообщает офис третьего президента РА, в поздравительном послании Саргсяна, в частности, говорится: " Дорогие сёстры и братья в Арцахе, Матери-Армении и Диаспоре! Поздравляю всех вас с общеармянским праздником - Днём независимости Арцаха!

2 сентября 1991 года, когда находящиеся в опасности арцахские армяне на одной части своей исторической родины в соответствии со всеми действовавшими в то время правовыми и международными нормами приняли твёрдое решение провозгласить Арцах независимым государством, они хорошо осознавали, что чрезвычайно дорого заплатят за это решение, которое безоговорочно поддержало армянство всего мира. Ценой жизни многих своих сынов, пройдя через бедствия и лишения войны, наш народ героически защитил право арцахского армянства жить независимо, свободно и достойно.

Мы все вместе прошли этот героический путь, потом вместе продолжили борьбу за становление нового независимого государства, укрепление государственности и обеспечение благоденствия арцахского армянства. Сегодня мы с уверенностью можем констатировать: мы с честью прошли путь освободительной борьбы и государственного строительства. Свидетельство тому - состоявшаяся и год от года развивающая и крепнущая Республика Арцах.

Почти три десятилетия все трудности были преодолимы, поскольку Арцах за своей спиной всегда чувствовал поддержку армянства всего мира - Матери-Армении и Диаспоры. Сила этого триединства - залог наших побед, и всякий, кто, руководствуясь политическими или иными интересами, посмеет нарушить его, ослабить наш национальный дух и сопротивляемость, несомненно, не будет иметь прощения, удостоится также суда истории. Арцах всегда был и должен оставаться символом нашего единства и побед.

В этот священный день склоняю голову перед памятью всех тех героев, многих моих боевых товарищей, с кем я имел честь пройти путь героической борьбы за независимость Арцаха.  Слава всем нашим павшим во имя независимости Арцаха храбрым воинам!

Наша борьба не завершена, пока Республика Арцах международно не признана, пока в отношении государственных границ Арцаха враг совершает поползновения, и безопасность наших сестёр и братьев не обеспечена полностью.  Вновь поздравляя с общенациональным праздником

- 29-ой годовщиной независимости Арцаха, желаю нерушимого мира, благоденствия и прочной веры в будущее.

Арцах совершил свой выбор и больше никогда не будет в составе Азербайджана.  Да здравствует свободная и независимая Республика Арцах! Да здравствует армянский народ!". 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Российский генерал: Су-25СМ3 - обеспечит Армении высокое качество по низкой ценеРоссийский генерал: Су-25СМ3 - обеспечит Армении высокое качество по низкой цене
Выявлены факты приобретения непригодного для проживания жилья на бюджетные средстваВыявлены факты приобретения непригодного для проживания жилья на бюджетные средства
Взгляд из Москвы: Небольшая Армения нуждается в союзниках и боевой авиацииВзгляд из Москвы: Небольшая Армения нуждается в союзниках и боевой авиации
Нагдалян: Ограничения на въезд-выезд в Армению через воздушные границы снятыНагдалян: Ограничения на въезд-выезд в Армению через воздушные границы сняты
Суд отклонил ходатайство об аресте экс-главы УИУ <Нубарашен> Самвела МкртчянаСуд отклонил ходатайство об аресте экс-главы УИУ <Нубарашен> Самвела Мкртчяна
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014