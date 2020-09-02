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 Среда, 2 Сентября 2020 09:57
Марианна Мкртчян

Замминистра обороны России находится в Армении

Замминистра обороны России находится в Армении

АрмИнфо.Замминистра обороны России, генерал- полковник Андрей Картаполов прибыл в Армению для участия в церемонии закрытия международного конкурса "Воин мира" в рамках АрМИ-20.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством Минобороны Армении.

Напомним, что соревнования проходили в период с 24 августа по 31 августа в Армении.  "Воин мира" - состязание военнослужащих СНГ в виде военно- атлетических этапов, снайперской стрельбы, демонстрации литературно- художественных и танцевальных навыков, а также знаний истории.  Военно-спортивный этап включал в себя бег на 100 м, атлетическую подготовку, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную военно-спортивную эстафету "Атлет".

Сегодня, 2 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов Конкурса "Воин мира", а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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