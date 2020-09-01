Вторник, 1 Сентября 2020 22:16

АрмИнфо. С 31 августа по 1 сентября в Армении зарегистрировано 23 случая отравления алкоголем, в том числе, с 11 с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, 17 из 23 случаев заболевания (8 из которых закончились смертельным исходом) зарегистрированы в Армавирской области с употребления не заводской водки. Остальные 6 случаев зарегистрированы в Ереване, 3 из которых закончились смертью. Все пострадавшие употребляли медицинский спирт.

Пострадавшие доставлены в различные медицинские организации республики. 3 - МЦ Армавира (3 - погибло), 17 - МЦ Армении (8 - умерло), 2 - Университетская клиника №1, 1 - МЦ Эребуни.

Из 12 пациентов 3 находятся в критическом состоянии, в том числе, 2 находятся на искусственном дыхании, 3 - в тяжелом состоянии, 2 - средней степени тяжести , 2 человека по-прежнему без клинических проявлений. Еще один отказался от медицинской помощи письменно и был выписан из медицинского центра.

В настоящее время ведется работа по выявлению круга лиц, употреблявших некачественный алкоголь, и принятию профилактических мер.

Ранее сегодня сообщалось, что в Следственном управлении СК Армении по Армавирской области продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту отравления жителей города Армавир. Как сообщает СК, выяснилось, что ряд жителей города Армавир приобрели алкогольный напиток неизвестного происхождения, не соответствующий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вследствие употребления которого отравились. В результате предпринятых мер по подозрению в реализации товаров, не соответствующих требованиям безопасности, был задержан житель города Армавир Ашот Овсепян 1970 г.рождения. Предпринимаются оперативные меры по обнаружению приобретенных гражданами еще 30 литров алкогольных напитков, а также по установлению личности всех покупателей. <Всех тех граждан, которые покупали алкоголь у вышеупомянутого лица, призываем не использовать его и обратиться в Следственное управление Армавирского марза Следственного комитета РА>, - говорится в сообщении.

Согласно Инспекционному органу продовольственной безопасности, по предварительной информации причиной массового отравления стала водка домашнего производства. По предварительной версии и симптомам отравления, речь идет об отравлении метиловым спиртом