Вторник, 1 Сентября 2020 22:10

АрмИнфо. 1 сентября министр обороны РА Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Республике Армения Винченцо Дель Монако.

Как передает пресс-служба оборонного ведомства республики, в ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов, касающихся сотрудничества между Арменией и Италией в оборонной сфере. Были подтверждены новые сроки реализации ряда мероприятий, отложенных в связи с эпидемией, обсуждены существующие направления сотрудничества. Собеседники также обсудили службу армянских миротворцев в составе ЮНИФИЛ и <Кейфор> и организацию их смены.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Давид Тоноян представил причины сохраняющейся напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе, ситуацию на линии соприкосновения