Вторник, 1 Сентября 2020 22:07

АрмИнфо. Полиция Армении пресекла попытку незаконной перевозки граждан Ирана в Европу.

Согласно сообщению пресс-службы Полиции РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что двое граждан Ирана под предлогом перевозки людей в европейские страны незаконным путем привлекли 50 граждан ИРИ, которые были доставлены в Армению. Здесь их встретили другие члены преступной группы, являющиеся гражданами Армении, которые в целях внушения доверия представились сотрудниками правоохранительной и дипломатической сфер. За свои услуги они потребовали и получили, по предварительным данным, около 300 тысяч долларов для отправки людей, переехавших в Армению, в страны назначения. Некоторые из иранских граждан были затем перевезены в Турцию и Грузию, откуда им было обещано отправка в европейские страны через дипломатические представительства в этих странах, предварительно отобрав у них паспорта.

Члены преступной группы выявлены и задержаны. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружена часть конфискованных паспортов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.