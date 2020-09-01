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 Вторник, 1 Сентября 2020 16:45
Карина Манукян

Пашинян: Обеспечение экономического подъема невозможно без глубоких образовательных реформ

Пашинян: Обеспечение экономического подъема невозможно без глубоких образовательных реформ

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний.

Как сообщает пресс-служба правительства, в своем послании он в частности отметил: <Ситуация, возникшая в республике из-за эпидемии коронавируса, не дает возможности посетить школу в этот памятный день. К сожалению, первоклассникам также придется провести 1 сентября без посещения учебного заведения. Тем не менее, проанализировав ход развития пандемии, мы приняли решение открыть в ближайшие дни школы и обеспечить процесс обучения с соблюдением противоэпидемических правил.

В то же время, я рад, что с 1 сентября вузы частично начинают свою деятельность, и первокурсники вступают в новый этап жизни. Одновременно хочу поблагодарить всех педагогов за то, что в прошлом учебном году они овладели инструментами дистанционного образования, и осуществили этот процесс на высоком уровне.

Как я уже отметил выше, в связи с эпидемией, в этом учебном году нужно строго соблюдать противоэпидемические правила, предотвращая возможность школ стать очагом распространения инфекции, что позволит естественным путем осуществить учебный процесс. Уверен, что в результате последовательных шагов мы вместе преодолеем и эти сложности.

Правительство Армении неоднократно говорило о необходимости иметь наукоемкую экономику и довести качество образования до нового уровня. В наших приоритетах развитие образовательной системы занимает свое неизменное место, и мы уверены, что обеспечение экономического и политического подъема в стране невозможно без глубоких образовательных реформ, а эти реформы невозможны без общественного участия. Только этим путем мы можем дать резкий толчок экономике, подготовке и улучшению качества жизни, подготовке созвучных рынку труда и конкурентоспособных кадров. Для нас существенным вызовом является проблема связывания образовательных учреждений с рынком труда, и нам многое предстоит сделать в этом направлении. Для нашего общества учитель, ученый должны стать источником вдохновения. Я уверен, что мы можем достичь того, чтобы иметь образование нашей мечты, что, в свою очередь, даст возможность достичь стратегических целей, провозглашенных Республикой Армения.

Уважаемые ученики и студенты! В любом образовательном учреждении мы должны научиться менять мир, менять нашу страну, наш быт к лучшему. Это миссия всех нас, на пути реализации которой мы должны совместно преодолеть все вызовы и двигаться вперед>. 

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