Вторник, 1 Сентября 2020 16:40

АрмИнфо.Риторика Турции времен правления Реджепа Эрдогана всегда опережает и предваряет ее реальные шаги. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Анкара последнего периода всегда демонстрирует, анонсирует собственные цели, и лишь потом приступает к их реализации. Это уже имело место в Северной Сирии и Ливии. А сегодня это начинает иметь место на Южном Кавказе. Вслед за агрессивной риторикой следуют конкретные агрессивные действия", - подчеркнул он.

Комментируя в этом свете недавнее признание Турции в качестве стороны карабахского конфликта министром обороны страны Хулуси Акаром, Сафрастян заметил, что Турция всегда являлась таковой. Однако, изначально данный факт старались скрыть, параллельно в одностороннем порядке защищая интересы и позицию Азербайджана.

Таким образом, заявление турецкого министра является демонстрацией региональных аппетитов Анкары, поскольку турки, по его оценкам, прекрасно осознают невозможность своего появления на переговоры по Арцаху в рамках МГ ОБСЕ. Тем самым, Акара стремится подчеркнуть, что Турция имеет в регионе степень важности доходящей до ее участия в карабахском конфликте в качестве его стороны.

"Таким образом, подобным заявлением Анкара на уровне риторики демонстрирует свое желание стать передовой силой в регионе. Параллельно Анкара уже предпринимает в данном направлении определенные усилия. В частности, уже продолжительное время она усиливает собственное военное присутствие в Нахиджеване. Более того, в ходе июльской агрессии Азербайджана в отношении Армении Анкара предприняла беспрецедентные шаги с целью оказания Баку военного содействия", - подытожил академик.