Вторник, 1 Сентября 2020 13:02

АрмИнфо. В Минобороны Армении рассказали о целях создания в стране ополчения и ее миссии.

Так, 1 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян представляя законопроект, выразил удивление, критичными экспертными мнения по поводу данной инициативы, которые каким-то образом должны сформировать общественное мнение. Балаян констатировал, что изучал несколько из них, и у него складывается впечатление, что люди, которые представляют мнение об этой инициативе, вообще не знакомы с представленным законопроектом, просто не читали его.

"Нигде не написано, что мы планируем раздавать оружие людям, с которым они потом будут гулять по улицам. Ополченцы получат оружие лишь при боевых действиях, в случае их привлечения к конкретным мероприятиям. Безусловно, те лица, которые будут зачислены в ополчение, пройдут определенный курс подготовки, будут обучаться обращению с оружием, но получат его лишь когда будут привлечены к конкретным действиям", - сказал замминистра.

При этом он добавил, что в ополчение будут приниматься люди, не включенные в списки мобилизационного резерва (запаса). Балаян отметил, что в ополчение будут записываться граждане до 70 лет без гендерного различий, с учетом их физического состояния. По его словам, необязательно, что лицо будет обязательно привлечено для участия в боевых действиях, это может быть и не боевое.

Замминистра проинформировал, что в случае принятия законопроекта, соответствующими нормативными актами будут регулироваться остальные нюансы, начиная от того, сколько раз в год ополченцы будут проходить подготовку, какое оружие за ним будет закреплено и так далее, и все будет также зависеть от предоставляемых финансов на это.

"Хотел бы также заметить, что эта исключительно армянская модель. Мы, безусловно, изучали опыт других стран, но считаем, что на сегодняшний день, разработанный нами проект наиболее оптимальный и не похожий на другие. Цель создания ополчения - упорядочить и повысить

эффективность участия граждан в защите Родины, если возникнет такая необходимость. Хотел бы также заметить, что как только ополченец будет привлечен к каким-либо действиям, он будет получать такие же социальные гарантии от государства, как и военнослужащий", - пояснил Балаян, добавив, что на сегодняшний день планируется привлечь в ополчение до 100 тыс граждан.

На уточнение, ополчение призвано дополнить деятельность добровольческого союза "Еркрапа" или же это будет отдельно действующей структурой, замминистра проинформировал, что это совершено две разные структуры. ""Еркрапа" - это организация, юридическое лицо, меж тем как ополчение станет подразделением Вооруженных сил страны. Это две структуры с различными функциями, которые могут друг друга взаимно дополнять, но никак не противоречить", - сказал замглавы МО РА.

На вопрос, чем было обусловлено решение создать ополчение, поменялись вызовы Армении или же это обусловлено другими факторами, Балаян, в частности, сказал: "Изменились наши возможности, наши представления по защите страны, повысился опыт, поменялась региональная ситуация".

Как ранее сообщало АрмИнфо, Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение законопроект, которым определены отношения, связанные с созданием, управлением и набором ополченцев в городе Ереван.

В МО отметили, что законопроект продиктован необходимостью придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение, дать достойный отпор любым посягательствам вероятного противника посредством создания и организации системы ополчения на добровольной основе.

Как отмечается в обосновании законопроекта, сегодня участие каждого гражданина в обороне Республики Армения используется не в полной мере, оно не является систематическим, организованным и целенаправленным, особенно в условиях наличия угрозы вооруженного нападения на Республику Армения или военных действий.

"Исследование потенциальных боевых действий противника показывает, что центр тяжести боевых действий может быть смещен вглубь страны за счет широкого использования диверсионных, террористических, разведывательных или специальных операций, а также просочившихся групп вражеских сил. Чтобы противостоять им, нейтрализовать и уничтожить их, необходимо создать группировку сил под совместным руководством, мощную в мире силу, которая сможет надежно защитить территорию, население, ключевые объекты и инфраструктуру противника от возможных действий противника", - отмечается в обосновании законопроекта.

Предусматривается внести дополнения в закон Республики Армения "Об обороне", где будут определены понятия, цели, структуру, порядок формирования, отношения, связанные с подготовкой, использованием, подчинением, управлением ополченцами во время боевых действий и в мирное время.

Среди целей ополчения - содействие в защите Армении (территории, населения, инфраструктур) от диверсионных, террористических, разведывательных действий противника, а также помощь в осуществлении жизнедеятельности органов местного самоуправления.

Ополчение может быть задействовано при обороне границ или опасных участков линии соприкосновения с противником, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, организации гражданской обороны.

Ополчение будет действовать на территориальной основе, согласно административному делению. Оно будет состоять из войсковых соединений, делящихся на бригады и батальонов.

Общее руководство батальоном осуществляет начальник Генштаба ВС Армении с помощь формируемого штаба ополчения. Руководителем (командиром) соединения в мирное и военное время является руководитель органа местного самоуправления, а в Ереване - вице-мэр.

Главой бригады ополчения является заместитель лавы административного района городской общины, а в Ереване - заместитель главы административного района.

Укомплектование бригад и батальонов ополченцами осуществляется территориальными призывными подразделения Минобороны Армении из состоящих на учете резервистов, не прикрепленных к должностям в военное время граждан.

Основой для привлечения в ополчение является заключенный с гражданином договор. Договор не может быть заключен с человеком, который должен пройти обязательную службу, кто является военнослужащим, спасателем или сотрудником УИУ и СПИСА, а также лица отбывающие наказание.

За ополченцами закрепляется оружие, им выдается форма, они назначаются на должность, проходят соответствующую подготовку.