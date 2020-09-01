Вторник, 1 Сентября 2020 12:55

АрмИнфо. В Европарламенте сменился основной докладчик по Армении.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, вместо бывшего президента Румынии, проазербайджанского Траяна Басеску эту должность займет болгарский европарламентарий, член Европейской народной партии Андрей Ковачов.

Как рассказал Ашотян новоназначенный Ковачов имеет хорошее

представление как об Армении, так и о регионе в целом.

Заметим, что именно во время нахождения Траяна Басеску на посту

докладчика по Армении было распространено совместное заявление

докладчиков Европарламента по Азербайджану, Армении и по сотрудничеству со странами Южного Кавказа Желяна Зовко (Хорватия), Траяна Басеску (Румыния) и Марины Калуранд (Эстония) относительно строительства дороги, связывающей Арцах с Республикой Армения. В своем заявлении тогда европарламентарии назвали решение о строительстве дороги нарушением норм международного права. "Это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и окрестных районов", -заявили они. В Ереване и Степанакерте резко раскритиковали тогдашнее однобокое заявление европарламентариев.