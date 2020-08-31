Понедельник, 31 Августа 2020 22:05

АрмИнфо. Политика дестабилизации и агрессии со стороны Турции является угрозой для всех соседствующих с ней регионов, включая и восточное Средиземноморье, и север Африки, и Ближний Восток.

Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью <Интерфакс>, отвечая на вопрос согласен ли он с тем, что активная позиция Турции, однозначная поддержка Анкарой Баку, <подливает масла в огонь> и отдаляет возможность урегулирования конфликта,.

По словам главы МИД РА, после 12 июля международное сообщество выступило с многочисленными призывами к деэскалации, прекращению насилия. "Единственная страна, которая пыталась не снизить напряженность, а привнести еще большую нестабильность в регион, оказалась Турция. Политика дестабилизации и агрессии со стороны Турции является угрозой для всех соседствующих с ней регионов, включая и восточное Средиземноморье, и север Африки, и Ближний Восток. Сегодня Турция пытается экспортировать эту политику дестабилизации в регион Южного Кавказа. Это вызывает серьезное беспокойство. Турция проводит неконструктивную и опасную политику. И Турция продолжает демонстрировать своими действиями угрозу для безопасности Армении. В этой связи Армения будет работать над дальнейшим укреплением своей безопасности, в том числе путем сотрудничества со своими партнерами", - подытожил Мнацаканян