Понедельник, 31 Августа 2020 22:05

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выразил готовность встретиться с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым для продолжения переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

Так, Мнацаканян в интервью <Интерфакс>, на уточнение готов ли он встретиться с главой МИД Азербайджана, в частности, сказал: "За прошедший период, включая последние два года, была сделана достаточно

большая работа со стороны сопредседателей в различных направлениях. Это включало непосредственно вопросы урегулирования, вопросы, касающиеся основополагающих параметров достижения компромисса, а также вопросы, касающиеся атмосферы, способствующей миру, в частности, проекты, которые могут способствовать подготовке народов к миру. Очень важным направлением работы остается усиление режима прекращения огня и внедрение международных постоянных контрольных механизмов. Мы остаемся приверженными продолжению всего спектра работ и, естественно, я со своей стороны готов продолжить эту работу".

На уточнение, готов ли он допустим, прямо завтра, безо всяких условий, встретиться со своим азербайджанским коллегой, Мнацаканян подчеркнул: "Конечно, мы готовы встретиться, и конечно мы готовы продолжить эту работу. И здесь опять-таки хочу еще раз подчеркнуть, что важность нашей работы заключается в необходимости поиска компромиссов, обеспечения безопасности, отказа от применения силы и максималистских подходов. Для Армении существуют конкретные и важные приоритеты. Для нас вопрос статуса Нагорного Карабаха является абсолютно приоритетным. Осуществление права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений, обеспечение реальной, осязаемой безопасности для Арцаха является важным приоритетом. И мы готовы работать и с сопредседателями, и с азербайджанской стороной, чтобы определить формулы, которые позволят нам сопоставить и соизмерить меру возможного компромисса.

Еще один важный вопрос, который касается Нагорного Карабаха: за все эти тридцать лет он показал абсолютную способность организовывать свою общественную жизнь, обеспечивать свою безопасность, брать на себя международные обязательства. Полноценное вовлечение Арцаха в переговорный процесс - это вопрос очень важный и носит, кроме всего прочего, практический характер. Потому что это усилит чувство собственности по отношению к переговорному процессу со стороны руководства Нагорного Карабаха, который, будучи избранным народом Нагорного Карабаха, имеет соответствующий мандат для представления его интересов".

На просьбы высказать свое отношение к идее проведения референдума в Нагорном Карабахе, глава МИД РА констатировал, что право Арцаха - народа Нагорного Карабаха - на самоопределение без каких-либо ограничений является одним из основных подходов Армении к мирному урегулированию.