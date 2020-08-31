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 Понедельник, 31 Августа 2020 22:04
Марианна Мкртчян

Ереван: Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах по Карабаху, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой  - на словах, стремится к миру

Ереван: Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах по Карабаху, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой  - на словах, стремится к миру

АрмИнфо. Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой стороны, на словах, стремится к миру. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью <Интерфакс>, коснувшись   причин июльской эскалации.

"Прискорбно наблюдать разжигание атмосферы ненависти не только в нашем регионе, но и попытку перенести ее за пределы региона. Важным принципом для Армении в процессе мирного урегулирования является приложение максимальных усилий для создания атмосферы, способствующей миру. Невозможно вести мирный переговорный процесс при наличии атмосферы ненависти, риторики войны и угрозы применения силы. Невозможно в условиях "армянофобии", воинствующей риторики, предполагать, что мы можем иметь реальный прогресс в переговорах", - сказал Мнацаканян.

На уточнение, что делать, чтобы избежать таких столкновений в дальнейшем, армянский минситр выразил убеждение, что во-первых, должно быть осознание необходимости мирного процесса, также должна быть политическая воля, и должны быть конкретные меры.

"Мы ведем переговоры в том числе относительно различных конкретных шагов, которые способствуют снижению этой риторики и эскалации ненависти. Этот блок имеет конкретное наполнение, есть масса предложений с нашей стороны, со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все эти идеи надо осуществлять.

У нас есть хороший пример, когда в прошлом году мы смогли реализовать проект по обмену журналистами из Баку, Еревана и Степанакерта. Результаты, возможно, были, скромные, но очень важные. Это - важная часть всего мирного процесса", - сказал глава МИД РА.

На вопрос в чем же причина постоянных обострений, Мнацаканян напомнил, что произошедшее 12 июля, фактически было повторной попыткой после апреля 2016 года применить силу, и путем военных действий навязать односторонние уступки Армении и Арцаху.

Он напомнил, что 12 июля было совершено нападение на армянские пограничные посты, на северо-востоке Армении, в Таушской области. "Было применено значительное количество вооружений, техники, в том числе обстрелам подверглось мирное население и гражданская инфраструктура. Армения дала решительный отпор этой агрессии, еще раз подтвердив, что военного решения этого конфликта нет. И Армения, и Нагорный Карабах имеют достаточно сил, достаточно ресурсов для обеспечения своей обороны и своей безопасности и сокрушительный отпор июльской агрессии Азербайджана это ещё раз подтвердил", - сказал армянский министр.

Он также не согласился с утверждениями, что Армении выгоден статус-кво и она не заинтересована в урегулировании конфликта.  "Я не могу согласиться с этим мнением. И Армения, и Нагорный Карабах заинтересованы в стабильном мире в регионе. Это возможно путем достижения мирного соглашения, основанного на компромиссах. Односторонние уступки исключаются, они не могут иметь перспектив. И мы не можем быть заинтересованы в ситуации, когда мир и безопасность в регионе не имеют стабильных долгосрочных основ. В этом смысле мирный переговорный процесс для нас был и остается важным приоритетом для разрешения этого конфликта", - подчеркнул Мнацаканян.

Давая оценку роли Минской группы ОБСЕ в урегулировании, глава МИД РА констатировал, что начиная с середины 90-х годов формат сопредседателей, которая включает Россию, США и Францию, был и остается единственным форматом переговорного процесса.

"И он имеет конкретные результаты. Это формат, признанный международным сообществом, который включает три постоянных члена Совета Безопасности ООН. Три страны, которые имеют достаточно сильный ресурс - политический, дипломатический, для того, чтобы реализовывать функцию посредничества. Вовлеченность этих стран остается очень прочной.

За эти годы был выработан целый механизм, целый каталог различных параметров и подходов, которые обеспечивают те рамки, где возможно выработать компромисс.  Осязаемый и реальный компромисс. Мы в этом смысле продолжаем и будем продолжать поддерживать этот посреднический формат. Российская Федерация является одним из сопредседателей Минской группы. Усилия российской стороны были очень эффективны, это проявилось и во время событий в июле, и до них. Я уверен, что вовлеченность России на всех уровнях подчеркивает ту серьезность, которая у России есть относительно этого процесса, и тот важный вклад, который Россия обеспечивает вместе с другими сопредседателями в работе над мирным урегулированием. Здесь у нас не возникает никаких вопросов, и всякие попытки ставить под сомнение работу сопредседателей, которая, кроме всего прочего, является важным сдерживающим фактором с точки зрения эскалации, а также надавить на существующий формат, неприемлемы", - сказал он.

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