Понедельник, 31 Августа 2020 16:48

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян принял регионального директора международной неправительственной организации The HALO Trust Ника Смарта, завершившего свою миссию в НКР руководителя программы Роберта Сайфрета и новоназначенного руководителя программы в Арцахе Майлза Хоторна.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, Роберт Сайфрет представил Маиляну сменившего его на данном посту Майлза Хоторна и выразил властям Арцаха признательность за сотрудничество и поддержку осуществляемой организацией гуманитарной миссии по разминированию.

Региональный директор The HALO Trust Ник Смарт ознакомил министра иностранных дел с ходом работ по гуманитарному разминированию, а также с деталями будущих программ.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между организацией The HALO Trust и государственными структурами Арцаха.

HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах). Основана членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом в 1988 году. Диана, принцесса Уэльская, в январе 1997 года, работала с HALO Trust в своей глобальной кампании за прекращение производства противопехотных мин (В ходе своей поездки в Анголу Диана носила бронежилет с эмблемой HALO-TRUST).

Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане