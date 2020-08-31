Понедельник, 31 Августа 2020 14:46

АрмИнфо. Клиническая инфекционная больница <Норк> переименована в <Национальный центр инфекционных заболеваний>.

<Национальный центр инфекционных заболеваний> является итогом объединения <Норка> и Республиканского центра по профилактике СПИДа. Деятельность НЦИЗ, согласно распространенному сообщению, будет направлена также на реализацию новых идей, которые станут платформой для развития здравоохранительной системы.

Ранее Минздрав РА отмечал, что объединение двух медучреждений направлено на обеспечение безопасности и качества и доступности услуг для пациентов. Так, международный опыт показывает, что основными причинами смертности среди людей, живущих с ВИЧ, являются оппортунистические заболевания, возникающие в стадии СПИДа, в основном инфекционного характера (туберкулез, тяжелые бактериальные инфекции, криптококококковый менингит, токсоплазмоз, пневмоцистная пневмония, гепатит С), а также злокачественные новообразования. Управление другими инфекциями, сопровождающими людей с ВИЧ, создает сложную ситуацию для клиник, вовлеченных во всю цепочку лечения и ухода за пациентами. Между тем, согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), международный опыт свидетельствует о том, что интегрированное управление более эффективно, и способствует выведению пациентов из изоляции, а также снижению стигмы и дискриминации. Еще в 2019 году, по результатам оценки, проведенной миссией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении, было предложено децентрализировать службу диагностики ВИЧ.

В начале года решение об объединении с <Норком> вызвало резкую критику со стороны Республиканского центра по профилактике СПИДа, однако напряженность стихла после того, как <Норк> стал первой больницей в Армении, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом. За прошедшие месяцы мощности <Норка> были усилены и, в частности, построен отдельный модуль для лиц с подозрением на коронавирус. -