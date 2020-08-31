Понедельник, 31 Августа 2020 14:15

АрмИнфо. Представители курдской общины Армении проводят акцию протеста перед офисом ООН в Ереване. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Протестующие хотят, чтобы ООН обратила свое внимание на действиях Турции против курдских поселений в Ираке. "Власти Турции ведут политику, которая опасна для всех народов региона. Турция вторглась на территорию Ирака и бомбит мирное население страны, особенно людей, имеющих курдское происхождение. Применяя подобную политику власти Турции не смогут жить в мире с народами региона. Курды хотят только одного - жить в мире на территории Сирии, Ирака, Турции и Иране, говорить на своем языке. Турция языком угроз и шантажом заставляет молчать руководителей других государств. Молчать в подобной ситуации нельзя", - подчеркнул один из участников акции протеста.

Отметим, что 17 июня ВС Турции на севере Ирака начали проводить операцию "Коготь Тигра". Турецкие самолеты нанесли удары на некоторые базы, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь, официальный Багдад <самым решительным образом осудил нарушение турецкими силами суверенитета страны путём бомбардировок и нападений на цели в наших международных границах>.