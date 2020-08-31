Понедельник, 31 Августа 2020 14:14

АрмИнфо. Инфекционная больница Гюмри и Спитакский медицинский центр, вовлеченные раннее в борьбу с COVID-19, возвращаются к своей нормальной работе. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян, закрывается также отделение Мартунинского медицинского центра, обслуживавшее пациентов с коронавирусом.

<В общей сложности 67 пациентов из трех учреждений были перевезены в Ереван, где и продолжат получать необходимую медицинскую помощь. Часть мартунинского медицинского центра и гюмрийской инфекционной больницы в случае необходимости будут служить в качестве триаж-центра (прием, диагностика и транспортировка пациентов)>, - сообщила Никогосян, добавив, что на данный момент соответствующее отделение из областных медицинских центров имеет только МЦ Капана.

Напомним, что больничные мощности по республике были усилены в связи с ситуацией с коронавирусом. После некоторой стабилизации ситуации было принято решение о том, что региональные медучреждения, присоединившиеся к лечению больных COVID-19, вернутся к своему обычному режиму работу.

В общей сложности, в республике был подтвержден 43781 случай коронавируса, выздоровели 37722 человек, скончались 879. На данный момент фактическое лечение получают 4912 пациентов.