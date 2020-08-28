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 Пятница, 28 Августа 2020 18:39
Карина Манукян

Тоноян: На данный момент ситуация на границе стабильная и предсказуемая

Тоноян: На данный момент ситуация на границе стабильная и предсказуемая

АрмИнфо. На данный момент ситуация на границе стабильная и предсказуемая. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил глава МО РА Давид Тоноян.

Коснувшись ситуации с оказавшимся на азербайджанской территории офицером Гургеном Алавердяном, министр проинформировал, что по факту проводится служебное расследование, и в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. При этом, согласно предварительной оценке армянской стороны, военнослужащий оказался на территории противника, поскольку заблудился. <Мы еще должны выяснить, был ли похищен наш военнослужащий, имели ли место другие обстоятельства. В зависимости от этого мы будем работать в различных международных структурах, в разных форматах>, - сказал он.

<Наше требование состоит в том, чтобы представительство Международного Красного Креста посещало в Азербайджане наших военнослужащих, однако оно, по моим сведениям, по положению на данный момент, не выполнено>, - добавил министр, выразив уверенность в том, что в рамках международных структур, в том числе ОБСЕ и МККК, прилагаются усилия для возврата армянских военнослужащих. <Но есть и какие-то условия возврата-обмена, и так далее. На данный момент говорить об этом мы не можем. Главное, чтобы на этом этапе они были здоровыми и в безопасности>, - подчеркнул Тоноян.

Министр коснулся также деятельности Комиссии по расследовванию обстоятельств Апрельской войны, отметив, что с ее стороны была проведена большая работа. При этом, по его словам, МО РА осуществило тщательный анализ и дало свои ответы на многие вопросы, причем со стороны ведомства, по его словам, было много самокритики. Говоря о том, имели ли утерянные во время Апрельской войны позиции военное и стратегическое значение, министр заметил, что в целом все позиции имеют военное назначение и решают тактические задачи. 

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