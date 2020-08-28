Пятница, 28 Августа 2020 15:58

АрмИнфо. Взаимоотношения России и Армении представляют собой интересный феномен межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве и удачный пример выстраивания прагматичных и взаимовыгодных отношений, основанных на общем видении стратегических целей в региональном контексте Южного Кавказа.

Об этом на авиационной базе Эребуни в Ереване на церемонии торжественного открытия военно-технического форума "Армия- 2020" сказал командующий объединенной армяно-российской группировкой, генерал- майор Тигран Парванян.

При этом он добавил, что несмотря на отсутствие обшей границы между странами Армения является не только дружественным России государством, но также ближайшим союзником и стратегическим партнером. "А личный состав Российской военной базы в РА своей примерной службой демонстрирует высокий профессионализм и боевое мастерство. Летный состав авиационной базы Эребуни принимает активное участие в объединенной системе ПВО. Авиация 102-йроссийской военной базы на территории Армении с высоты орлиного полета бдит за благополучием и миром, с честью выполняя задачи, защищая мирное небо нашей родины. Уверен, что военное сотрудничество наших государств позволит всегда быть на страже покоя двух братски народов Армении и России", - сказал Парванян.

В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин указал на важность того, что мероприятие проходит на открытом воздухе с соблюдением всех мер, которые требует нынешняя эпидемиологическая ситуация. "Что касается проведения форума здесь в Армении, на мой взгляд? это очень символично и логично. Впервые военно-технический форум проходит за пределами России, насколько мне известно, и то, что происходит в Армении, на мой взгляд? и по моему убеждению очень хорошо отражает тот характер братски, союзнических отношений, основанных на глубоких исторических традициях и общности стратегических интересов наших государств в нынешнем непростом мире. Ну и конечно это отражает ту особую атмосферу, теплую братскую атмосферу, которая характерна для отношений между нашими народами. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и с политической и с эмоциональной точек зрения, и что те, кто пришли на базу получат хорошие впечатления", - отметил российский дипломат.