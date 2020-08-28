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 Пятница, 28 Августа 2020 14:46
Марианна Мкртчян

Давит Тоноян наградил российских военнослужащих, содействующих предупреждению коронавируса в ВС Армении

Давит Тоноян наградил российских военнослужащих, содействующих предупреждению коронавируса в ВС Армении

АрмИнфо.В административном комплексе Министерства обороны РА состоялась торжественная церемония награждения российских военных, оказавших армянской стороне содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, распоряжением главы армянского оборонного ведомства Давида Тонояна за большую работу по предупреждению распространения коронавируса в ВС РА и его тестирование, военнослужащие МО России Алексей Суслопаров и Василий Чухраляй были поощрены межведомственными медалями "Маршал Баграмян", а Алексей Ступников, Сергей Калганов, Сергей Парфенов и Сергей Бисеров   - медалями "За боевое сотрудничество".

На церемонии награждения также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, военно- воздушный атташе посольства России, полковник Андрей Грищук.

Поздравляя награжденных, Давид Тоноян поблагодарил российскую сторону за поддержку в борьбе с коронавирусом, отметив, что благодаря усердию, трудолюбию и высоким профессиональным качествам военнослужащих ВС РФ удалось с честью преодолеть тяжелый момент эпидемии. Давид Тоноян пожелал российским специалистам личных и профессиональных успехов.

Отметим, что в ночь на 8 апреля для содействие армянским коллегам в организации мер по борьбе и предупреждению коронавируса нового типа в Ереван прибыла группа российских военных специалистов. Российская группа прибыла в Ереван в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества и договоренностей между министром обороны Армении Давидом Тонояном и министром обороны России Сергеем Шойгу. Российские военные привезли в Ереван систему дезинфекции и переносную лабораторию для тестирования на COVID-19. Эти средства позволили повысить оперативность проверки на коронавирус армянских военнослужащих и личный состав российской 102-й военной базы в Гюмри. Модульная лаборатория была развернута для деятельности уже 9 апреля и позволяет в течение 5 часов дать ответ на тест с точностью в 99%. За время работы на лаборатории было проведено несколько тысяч тестов.

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