Пятница, 28 Августа 2020 13:28

АрмИнфо. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам пыток задержанного со стороны правоохранителей.

Как сообщает Генпрокуратура, 7 июня с места содержания задержанных лиц в Эребунийское отделение Полиции РА поступило уведомление о том, что гражданин К.М. поступил с многочисленными синяками и ссадинами. Накануне вечером К.М. поспорил со своим соседом, а затем применил насилие в отношении прибывших на место происшествия полицейских. По данному факту 7 июня было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 316 УК Армении. В тот же день К. М. дал разъяснения о том, что получил телесные повреждения во время вырубки ветвей высохшего дерева во дворе дома, добавив, что никто не применил к нему насилия и не причинил ему телесных повреждений. 17 июня, по материалам, подготовленным в связи с инцидентом, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия преступления. Между тем 10 августа в Генеральную прокуратуру РА поступило заявление от К. М., в котором он сообщил о том, что обнаруженные на его теле травмы были следствием насилия со стороны прибывших на место происшествия сотрудников полиции, и он ранее не сообщил об этом в обмен на обещание следователя прекратить производство по уголовному делу.

В результате осуществленных проверок, Генеральный прокурор Армении отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления, и по факту очевидных пыток лица группой лиц возбудил уголовное дело по признакам пункта 4 части 2 статьи 309.1 УК РА.