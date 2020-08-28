Пятница, 28 Августа 2020 12:56

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением прав армянского офицера Гургена Алавердяна, оказавшегося под юрисдикцией Азербайджана.

Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится:

"Мы решительно осуждаем унижающее достоинство обращение с офицером Гургеном Алавердяном, который 22 августа оказался под юрисдикцией Азербайджана. Это является грубейшим и открытым нарушением международного гуманитарного права. Публично унижая достоинство Гургена Алавердяна, Азербайджан отрицает право военнопленных на уважение их личности и чести при любых обстоятельствах, провозглашенное цивилизованным человечеством и закрепленное в Третьей Женевской конвенции. Такая практика присуща пресловутым террористическим организациям и, как мы видим, Азербайджану.

Диктаторский режим Азербайджана, скармливая своему народу примитивную пропаганду и армянофобию, прикрывает серьезные неудачи своих Вооруженных сил в июльских боях, вынуждая военнопленных читать сфабрикованные тексты.

О пренебрежительном отношении Азербайджана к международному гуманитарному праву свидетельствует и тот факт, что Азербайджан является одной из немногих стран, отказавшихся ратифицировать все Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям.

Продолжающиеся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного

права серьезно подрывают установление атмосферы способствующей миру".

Напомним, что согласно сообщению МО РА, 22 августа в районе 19:30,

офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных

погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МККК АрмИнфо сообщили, что налажен диалог с соответствующими сторонами для получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане.

Стоит также заметить, что вчера СМИ Азербайджана растиражировали видеоролик, в котором якобы армянский военный признается, что он был послан в АР для сбора развединформации, и что якобы он хочет остаться в Азербайджане. Причем, он читает текст с листочка на плохо написанном армянском языке.