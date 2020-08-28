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 Пятница, 28 Августа 2020 01:19
Александр Аванесов

Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им

Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им

АрмИнфо. В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им. Об этом 27 августа в интервью ряду близких ему СМИ  заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

По его словам, в мире нет государства, в котором власть была отобрана у одного и передана другому. А если и принята, то была распылена, в результате чего никому не достанется каких-либо паев. Просто используется популистская формулировка, которая, к сожалению, по словам Роберта Кочаряна, воспринимается частью армянского общества, как правдивость.  и той же частью общества  выражается уверенность, что если не сегодня то завтра. Конечно,  необходимо вести борьбу с коррупцией, но вести ее необходимо содержательно. За последние 2 года государственные закупки от одного лица возросли на 72%.

Между тем, система государственных закупок с точки зрения коррупции является одной из наиболее  уязвимых. <Как в этой ситуации верить в борьбу с коррупцией, если в одной из самых приверженных к данному виду  преступлений сфере объемы госзакупок от одного лица увеличились до 72%.  И как на этом фоне верить в отсутствии в Армении системной коррупции>, - отметил Роберт Кочарян.

Коснулся он и высоких премиальных должностных лиц страны. <Когда осуществляются незапланированные расходы в 120 млн долл на выплаты премий, это и есть самая откровенная коррупция. Не  оправдывает представителей власти  и их заявления о возвращении в госбюджет 105 млн долл  >, - подчеркнул второй президент РА, добавив, что использовал все свои знания и опыт в поисках этих 100 млн долл, но нашел лишь разницу в 2 млрд драмов.  <Следовательно, либо они лгут, либо собрали эти 105 млн долл и направили их в другой карман, а не в государственный бюджет. И до тех пор, пока правительство не покажет эти 105 млн долл, откуда они пришли и куда направлены, каждый гражданин страны будет считать  эти деньги прикарманенными>, - отметил Роберт Кочарян, добавив, что если прибавить 120 млн долл и 105 млн долл, то сложится колоссальная цифра, причем, о цифре, официально заявленной государством.

У второго президента РА вызывает удивление и позиция ряда дипломатических представительств стран Европейского Союза, которые делают вид, что не замечают всего этого, особенно, когда говорят о своем крайнем удовлетворении борьбой с коррупцией в Армении.  Между тем, когда эти средства сегодня незаконно  конфискуются, их последствия  в будущем  будут очень тяжелыми.       Судьба гостиничного комплекса <Голден Палас> до сих пор неизвестна. Принятое на баланс государства данное строение обходится госказне  ежемесячно в 6 млн драмов.  <В один прекрасный день эта власть сменится,  и все в судах восстановят  свои права, которые очевидным образом нарушены>, - сказал Роберт Кочарян. Просто за этот период имущество испортится, за которое последуют иски о возмещении нанесенного ущерба и потерянных доходов. Сегодня нынешнее правительство закладывает мину замедленного действия под будущее страны, которое сыграет

колоссальное влияние и на инвестиционную среду. 80-90 процентов инвесторов предпочитает работать в Армении посредством партнеров, у них нет времени стоять над головой и контролировать выполнение инвестиционных  программ.   

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