Четверг, 27 Августа 2020 16:54

АрмИнфо. Впервые в Армении звание Национального героя присуждено врачу.

Как сообщает Минздрав, в начале года министр Арсен Торосян попросил премьер-министра предложить президенту наградить орденом <Отечества> врача-кардиолога Акопа (Грайра) Овакимяна за исключительные заслуги перед Республикой Армения в деле развития здравоохранения, создание инновационного медицинского центра по проведению сложных операций на сердце, а также подготовку специалистов, спасение многих человеческих жизней и многолетнюю самоотверженную работу.

27 августа указом президента Заслуженный врач Овагуимян был награжден орденом <Отечества>. <Министр Арсен Торосян и весь коллектив Министерства здравоохранения выражают благодарность доктору Овакимяну, а также поздравляют за высокое звание, и желают крепкого здоровья>, - говорится в сообщении.

Добавим, что Грайр Овакимян является основателем Медицинского центра <Норк-Мараш> в Ереване. Центр был создан в 1993 г. благодаря совместным усилиям армянских и американских врачей в сотрудничестве с Академическим Центром Альберта Старра (Портленд, США), Кардиологическим Центром "Сакред Харт" (Спокейн, США), Детским госпиталем "Рейнбоу" (Кливленд, США). Первая детская кардиологическая операция в <Норк-Мараше> была проведена в 1994 г., а два года спустя медцентр стал проводить операции на сердце взрослых пациентов.