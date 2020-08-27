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 Четверг, 27 Августа 2020 14:24
Марианна Мкртчян

Минобороны Арцаха представило ходатайство о присвоении высшего звания "Герой Арцаха" капитану Арменаку Урфаняну

Минобороны Арцаха представило ходатайство о присвоении высшего звания "Герой Арцаха" капитану Арменаку Урфаняну

АрмИнфо.Министерство обороны Арцаха представило ходатайство о присвоении высшего звания "Герой Арцаха" героически погибшему в апрельской войне капитану Арменаку Урфаняну.  Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

"О самоотверженном и патриотическом поведении Арменака Урфаняна было много разговоров. Для достойной оценки его героического образа, думаю, это будет лучшим решением Дня Республики Арцах. Я с удовольствием и гордостью подпишу решение", - отметил Арутюнян.

Погибший смертью героя Арменак Урфанян родился в 1990 году, в Вооруженных силах служил с 2007. Посмертно награжден медалью НКР <За боевые заслуги> орденом РА <Боевой крест> 1-й степени.

В ночь с 1 апреля на 2-ое враг начал наступление на опорные точки 4-й стрелковой роты.  Арменак вместе со своим личным составом  вступил с врагом в длительный  бой. 4 -я рота капитана Арменака Урфаняна  в неравном бою  неоднократно отбивала атаки противника.  В 3 часа ночи расположенная в направлении Мартакерта позиция, где вел  дежурство Арменак Урфанян со своими солдатами, подверглась интенсивному обстрелу, затем пошли в наступление вражеские танки и сотни азербайджанских солдат. Арменак приказал своим шести бойцам занять круговую оборону, принять бой и не отступать, так как  знал, что если эта позиция сдастся противнику, то  остальные позиции будут окружены. В неравном бою 7 бойцов во главе с Арменаком Урфаняном отбили первую атаку врага и подбили один танк.

Во второй атаке на позиции 4-й стрелковой роты противник задействовал большие силы.  Враг пытался проложить путь с помощью эвакуационной машины, но Арменак уничтожил  и ее. Крупные силы противника отступили. Командир гранатометом уничтожил также инженерную технику противника. Враг продолжил  обстрел 4-й стрелковой роты.

Арменак погиб в результате взрыва мины. Вместе с ним погиб езид рядовой Кярам Слоян. Арменак во время боя постоянно был на связи с

командованием батальона, его последней фразой было: < Веду бой, использую все средства. Позицию точно сохраню, не сдам>. 

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