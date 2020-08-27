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 Четверг, 27 Августа 2020 11:38
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Необходимо уделить больше внимания на безопасное использование природного газа

Премьер-министр РА: Необходимо уделить больше внимания на безопасное использование природного газа

АрмИнфо.Необходимо уделить больше внимания на безопасное использование природного газа. Об этом 27 августа на заседании правительства РА заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян,  комментируя вчерашний взрыв в жилом здании в Ереване.

По словам главы правительства, наблюдается уже целый ряд подобных инцидентов, что заставляет уделить особое внимание на вопрос о поддержании правил безопасности при использовании природного газа. Никол Пашинян заметил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут даны ответы на все обстоятельства данного инцидента.  "Но в я очередной раз  хочу обратить внимание наших соотечественников на данный инцидент, и попросить  более внимательно относится к правилам использования газа", - подчеркнул премьер-министр.

Он также сообщил, что лишившиеся жилья граждане обеспечены временным жильем. Часть пострадавших согласилась переехать в гостиницы, другие - к родственникам или на другие принадлежащие им квартиры до принятия соответствующего решения. Мэрия Еревана, как подчеркну глава правительства, интенсивно занимается этим вопросом.

 

Напомним, что накануне утром в результате взрыва на улице Райниса в Ереване погиб один человек, два человека получили травмы, состояние одного из них крайне тяжелое. Согласно сообщению МЧС, 26 августа в 7:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что из-за утечки газа произошел взрыв по адресу улица Райниса 3 в Ереване, где частично разрушилось здание. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, одна автолестница, две спасательные команды из Центра по осуществлению специальных спасательных операций Департамента спасательных сил, оперативная и дежурная группы отдела организации пожарно-спасательных работ, инструктор отдела психологической помощи. Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном доме №1 по улице Райниса. 12 квартир, расположенных в одном подъезде, частично разрушены.  Спасатели с использованием специальных технических средств эвакуировали из разрушенной части здания и прилегающих квартир 19 граждан. Кинологическая группа провела  поисково-спасательные работы. Из-под завалов были извлечены двое граждан, которые были доставлены в больницу №1 <Гераци>. Состояние пострадавшей Светланы С. (1949 г. р.) врачи оценивают как средней тяжести, а состояние другого пострадавшего, Эдгара М. (1979 г. р.) - как крайне тяжелое.  В 13:01 спасатели извлекли из-под завалов тело  Артура К.  (1962 г. р.).  На месте происшествия работали  в общей сложности 72 спасателя и 10 сотрудников Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. С целью изучения аварийного состояния жилого дома с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществлена  воздушная разведка и мониторинг. На место взрыва побывали  премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, министр здравоохранения Арсен Торосян.

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