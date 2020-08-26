Среда, 26 Августа 2020 20:31

АрмИнфо. Ситуацию, связанную с нарушением прав военнопленного Гургена Алавердяна, обсудили сегодня в телефонном разговоре министр обороны Армении Давид Тоноян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

Она отметила, что в ходе беседы Давид Тоноян обратил внимание Каспршика на тот факт, что сегодня азербайджанские СМИ распространили видеозапись с участием армянского военнослужащего Гургена Алавердяна. Более того, ранее азербайджанская сторона опубликовала еще одно видео с участием Алавердяна. Тоноян отметил, что вышеуказанные видеозаписи являются грубым нарушением международного права, а также международного гуманитарного права.

Министр обороны Армении подчеркнул, что Женевская конвенции гарантирует защиту прав военнопленных, а также право на уважение их чести и достоинства, которое исключает унижение человека, независимо от того, в каких условиях и в какой местности он оказался под юрисдикцией противоположной стороны. В постскриптуме записи пресс-секретаря значится: <Очевидно, что военнослужащий Гурген Аветисян под принуждением читает заготовленный заранее текст, написанный на плохом армянском языке>.

Отметим, что ранее азербайджанские СМИ сообщили о предъявлении обвинений по пяти статьям армянскому офицеру Гургену Алавердяну, оказавшемуся в азербайджанском плену. Возбуждены уголовные дела по ст. 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 228.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, транспортировка, ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 318.1 (Незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана.

Напомним, что как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Минобороны Армении, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян на своей странице в Фейсбук уже сообщила, что обратилась в международные правозащитные организации в связи с грубейшим нарушением азербайджанской стороной прав офицера Гургена Алавердяна.