Среда, 26 Августа 2020 20:15

АрмИнфо. Рояль производства всемирно известной компании <Steinway & Sons> украсил концертный зал Спортивно- концертного комплекса имени Демирчяна. Презентация музыкального инструмента прошла 26 августа с участием композитора Тиграна Мансуряна, пианиста Айка Меликяна, сопрано Джулианы Григорян, и струнного состава Государственного симфонического оркестра Армении под руководством Сергея Смбатяна.

Себестоимость рояля <Steinway & Sons> превышает 170 тысяч евро, однако, по итогам продолжительных переговоров и благодаря усилиям руководства СКК, музыкальный инструмент был приобретен за 116.6 тысяч евро. Для дорогостоящего инструмента будут созданы особые условия хранения с учетом таких показателей, как температура воздуха и уровень влажности в помещении.

Как ожидается, наличие рояля <Steinway & Sons> позволит организовывать в Армении гастроли известных пианистов с мировым именем. СКК планирует закупить и другие виды музыкальных инструментов, что позволит увеличить частоту организуемых в его стенах концертов классической музыки.

Компания <Steinway & Sons> основана в 1853 году; с середины XX века рояли ее производства стали фактическим стандартом в музыкальной индустрии. Так, большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях данной компании, и большинство крупных фортепианных концертов проводится с использованием роялей <Steinway & Sons> . Они известны своим мягким и сочным звучанием, а также достаточно большим сопротивлением клавиш клавиатуры.