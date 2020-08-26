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 Среда, 26 Августа 2020 18:24
Марианна Мкртчян

Лавров: Попытки изменения состава переговорщиков по урегулированию карабахского вопроса неприемлемы

Лавров: Попытки изменения состава переговорщиков по урегулированию карабахского вопроса неприемлемы

АрмИнфо.В переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта необходимо руководствоваться теми решениями, которые приняты международным сообществом. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым после двусторонних переговоров в Москве  заявил глав МИД России Сергей Лавров.

При этом он добавил, что включая резолюции Совбеза ООН (которые в то время преследовали немедленную задачу остановить войну), и включая принятые на последующих этапах параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования. Российский министр напомнил, что эти рамки разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была принята Минская группа, сопредседателями которых сейчас являются Россия, Франция и США.

"И по линии сопредседательства МГ ОБСЕ вместе со сторонами - с Арменией и Азербайджаном, наработан целый массив документов с разной степенью детализации подходов, но единых в том, что проблему необходимо решать на основе принципов, которые закреплены в уставе ООН и в Хельсинском заключительном акте ОБСЕ", - сказал Лавров, при этом констатировав, что существует целый ряд документов, под которыми стоят подписи президентов и глав МИД двух стран вместе с сопредседателями, где пусть в самых общих чертах закреплен комплексный подход к урегулированию, который должен в итоге вывести на окончательное урегулирование.

На уточнение, сохраняется ли база для урегулирования, российский министр еще раз подчеркнул, что наработана достаточно серьезная база, которую не хотелось бы потерять.  "Такие попытки мы, к сожалению, видели, включая попытки изменить состав переговорщиков, что сопредседателями неприемлемо. И мы об этом публично заявляли.  Но, более интенсивные переговоры, конечно же, не помещали бы. Сопредседатели планировали в следующем месяце посетить регион - Баку и Ереван. Планировалось и на каком-то этапе организовать очередной контакт между главами МИД с помощью сопредседателей", - сказал Лавров, добавив, что для реализации вышеуказанных планов необходимо нормализовать ситуацию, в том числе и прекратить всякого рода инциденты не только в сопредельных к Карабаху зонах, но и непосредственно на армяно- азербайджанской госгранице.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что они рассчитываю на то, что произошедшее в июле на армяно-азербайджанской госгранице больше не повторится, и вместе с друзьями Армении и Азербайджана будут всячески способствовать этому.

В свою очередь Байромов заверил, что Азербайджан занимает конструктивную позицию в урегулировании карабахского конфликта, что закреплено реальными действиями. По эго словам, свидетельством этому является и нахождение Баку почти 30 лет за столом переговоров.

По словам азербайджанского министра, Баку привержен политическому урегулированию конфликта, однако переговоры должны быть субстантивными, и вокруг конкретных вопросов, на основе уже принятых документов, в том числе и резолюций Совбеза ООН. 

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