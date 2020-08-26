Среда, 26 Августа 2020 18:04

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион, как только откроются границы. Об этом московскому корреспонденту АПА сказал сопредседатель занимающейся урегулированием нагорно- карабахского конфликта Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

По его словам, сопредседатели контактируют с азербайджанской и армянской сторонами в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта: <На данный момент границы закрыты. Поэтому мы не можем посетить регион. Планируем визит, как только откроются границы>.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым проинформировал, что посредники планировали посетить регион в сентябре, однако для того, чтобы эти планы были реализованы в жизнь необходимо стабилизировать ситуацию на передовой.