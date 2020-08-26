Среда, 26 Августа 2020 16:45

АрмИнфо. Подробное обсуждение нагорно- карабахской проблематики состоялось сегодня в Москве на встрече глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Об это сообщил на совместной пресс-конференции после двусторонних переговоров сам Лавров.

"Наш общий настрой, как я понял, на продолжение процесса урегулирования. И в этом смысле, важно обеспечить необходимую атмосферу, чтобы наладить стабильный, устойчивый процесс переговоров - переговоров не ради переговоров, конечно же, а нацеленных на достижение мирного решения карабахского вопроса", - сказал Лавров, добавив, что Россия, со своей стороны, как в национальном качестве, так и в качестве одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, будет всячески содействовать созданию таких условий.

В свою очередь азербайджанский министр констатировал, что РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ, постоянным членом Совбеза ООН, крупнейшей региональной державой, имеющей тесные связи с Южным Кавказом. "В этой связи мы возлагаем особые надежды на роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. С сожалением хотел бы отметить, что подвижек в урегулировании карабахского конфликта нет",

- сказал Байрамов.

Азербайджанский министр также не упустил возможности обвинить Армению в подрыве переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, заверив, что именно "деструктивная позиция РА" привела к июльской эскалации на армяно-азербайджанской госгранице.

Однако он и на этом не остановился, заверив, что якобы Армения намеревалась захватить азербайджанские территории. При этом Байрамов считает, что все эти действия армянских властей преследовали одну цель - "отвлечь внимание от внутриполитических и социально-экономических проблем в стране на фоне пандемии коронавируса".

"Инцидент произошел на армяно-азербайджанской госгранице, далеко от Карабаха. По этой территории проходят нефте - и газопроводы, экспортирующие энергоресурсы из Каспийского бассейна на мировой рынок", - сказал Байрамов так, между прочим, заверив, что Армения "продолжает дестабилизировать ситуацию на передовой".

В заключение он заверил, что позиция Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта опирается на нормы и принципы международного права. "Считаем, что международное сообщество и сопредседатели МГ ОБСЕ должны оказать влияние на Армению, чтобы она заняла более конструктивную позицию для продолжения субстантивных переговоров", - подытожил глава МИД АР.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.

На фоне эскалации ситуации на армяно-азербайджанской госгранице произошли столкновения между армянами и азербайджанцами в разных уголках мира.