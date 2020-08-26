Среда, 26 Августа 2020 12:27

АрмИнфо.Правительство Армении приняло решение выдвинуть Эдгара Шатиряна на должность кандидата в судьи Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Эдгар Шатирян является кандидатом юридических наук, доцентом, педагогом кафедры конституционного права юридического факультета ЕГУ.

Отметим, что в прошлом году Шатирян был избран членом Комиссии по предотвращению коррупции. Однако, когда его не избрали главой комиссии Шатирян подал в отставку.

Напомним, что ранее правительство Армении на вакантную должность судьи Конституционного суда выдвинуло заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета ЕГУ Ваграма Аветисяна, однако он затем отказался.