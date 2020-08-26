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 Среда, 26 Августа 2020 10:56
Марианна Мкртчян

Состояние одного из пострадавших от взрыва крайне тяжелое

Состояние одного из пострадавших от взрыва крайне тяжелое

АрмИнфо. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Ереване средней тяжести, состояние другого пострадавшего крайне тяжелое. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"Оба пострадавших доставлены в Первую университетскую больницу им. Гераци.

Одна из пострадавших женщина. По предварительным данным, у нее перелом носа, ссадины лица и тела. В настоящее время она проходит обследование, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Второй пострадавший мужчина - у него ожоги конечностей и тела, он находится в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое", - сообщила Никогосян, обещав позже предоставить дополнительную информацию.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, в частности, написал: "Сегодня утром в результате взрыва произошло обрушение в 4- этажном панельном здании по адресу Райниса 1 в административном районе Канакер-Зейтун. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Частично обрушились 12 квартир в том же подъезде. 19 жителей самостоятельно или с помощью спасателей покинули разрушенную часть здания. По предварительным данным, под завалами остались трое граждан. Двоих спасатели вытащили. Одного вытащили несколько минут назад. Оба в сознании. Утром посетил место происшествия и на месте ознакомился с ситуацией. Спасательные работы продолжаются". 

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