Вторник, 25 Августа 2020 16:42

АрмИнфо.На полях форума <Армия-2020> министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о беспрецедентном уровне военно- технического сотрудничества с Москвой.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ни одно государство не может сравниваться по уровню ВТС Армении и России. Тоноян выразил искреннюю благодарность за помощь российской стороны в борьбе с коронавирусом.

"Также был затронут вопрос сотрудничества двух стран в сфере военного образования. Республика ежегодно направляет в Высшие учебные заведения России курсантов и офицеров для обучения и профессиональной переподготовки", заявил Давид Тоноян, передает телеканал Звезда.

В 2015 году в честь 70-летия Победы в ВОВ Министерство обороны провело крупномасштабный военно-спортивный форум <Наследник Победы>, в котором приняли участие все страны постсоветского пространства общей численностью более 500 человек. Министр не исключил возможность проведения в этом году в честь 75-й годовщины Победы подобного уровня мероприятия в Армении.