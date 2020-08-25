Вторник, 25 Августа 2020 16:00

АрмИнфо.Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение законопроект, которым определены отношения, связанные с созданием, управлением и набором ополченцев в городе Ереван. Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Законопроект продиктован необходимостью придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение, дать достойный отпор любым посягательствам вероятного противника посредством создания и организации системы ополчения на добровольной основе", - написала Степанян.

Как отмечается в обосновании законопроекта, сегодня участие каждого гражданина в обороне Республики Армения используется не в полной мере, оно не является систематическим, организованным и целенаправленным, особенно в условиях наличия угрозы вооруженного нападения на Республику Армения или военных действий.

"Исследование потенциальных боевых действий противника показывает, что центр тяжести боевых действий может быть смещен вглубь страны за счет широкого использования диверсионных, террористических, разведывательных или специальных операций, а также просочившихся групп вражеских сил. Чтобы противостоять им, нейтрализовать и уничтожить их, необходимо создать группировку сил под совместным руководством, мощную в мире силу, которая сможет надежно защитить территорию, население, ключевые объекты и инфраструктуру противника от возможных действий противника", - отмечается в обосновании законопроекта.

Предусматривается внести дополнения в закон Республики Армения "Об обороне", где будут определены понятия, цели, структуру, порядок формирования, отношения, связанные с подготовкой, использованием, подчинением, управлением ополченцами во время боевых действий и в мирное время.

Среди целей ополчения - содействие в защите Армении (территории, населения, инфраструктур) от диверсионных, террористических, разведывательных действий противника, а также помощь в осуществлении жизнедеятельности органов местного самоуправления.

Ополчение может быть задействовано при обороне границ или опасных участков линии соприкосновения с противником, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, организации гражданской обороны.

Ополчение будет действовать на территориальной основе, согласно административному делению. Оно будет состоять из войсковых соединений, делящихся на бригады и батальонов.

Общее руководство батальоном осуществляет начальник Генштаба ВС Армении с помощь формируемого штаба ополчения. Руководителем (командиром) соединения в мирное и военное время является руководитель органа местного самоуправления, а в Ереване - вице-мэр.

Главой бригады ополчения является заместитель лавы административного района городской общины, а в Ереване - заместитель главы административного района.

Укомплектование бригад и батальонов ополченцами осуществляется территориальными призывными подразделения Минобороны Армении из состоящих на учете резервистов, не прикрепленных к должностям в военное время граждан.

Основой для привлечения в ополчение является заключенный с гражданином договор. Договор не может быть заключен с человеком, который должен пройти обязательную службу, кто является военнослужащим, спасателем или сотрудником УИУ и СПИСА, а также лица отбывающие наказание.

За ополченцами закрепляется оружие, им выдается форма, они назначаются на должность, проходят соответствующую подготовку.