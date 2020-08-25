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 Вторник, 25 Августа 2020 13:08
Карина Манукян

На севанском побережье впервые задействовано устройство для сортировки ишхана

На севанском побережье впервые задействовано устройство для сортировки ишхана

АрмИнфо. Заместители министра экономики Армении Тигран Габриелян и Арман Ходжоян посетили рыбоводческое хозяйство, созданное в Гегаркуникской области в рамках комплексной программы <Восстановление запасов ишхана и развитие рыбоводства>. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Автоматическое сортировочное оборудование, установленное в прибрежной зане озера Севан, позволяет организовать сортировку рыб по весу. <Сортировка рыбы с целью экспорта осуществляется в первый раз. Это оборудование уникально как для республики, так и для региона, и дает возможность на месте сортировать рыбу по весу с целью разведения и промысла>, - отметил Габриелян, добавив, что ишхан (севанская форель) в основном экспортируется в Российскую Федерацию и США.

В ходе визита, с помощью вышеотмеченного оборудования, было просортировано около тонны товарной рыбы. В целях восстановления запасов ишхана в озере Севан, часть рыбы, выращиваемой в рыбоводческом хозяйстве, выпускается в озеро, а другая - используется в промышленных целях. Тем самым выращивание данных эндемичных видов рыб имеет не только важное экологическое, но и промышленное значение.

Исполнительный директор фонда восстановления запасов севанского ишхана и развития рыбоводства Вардан Мамиконян отметил, что в хозяйстве выращивается около 220 тонн рыбы видов гегаркуни и летний бахтак. Он подчеркнул, что благодаря запуску сортировочного устройства и более эффективной организации работы, с экономической точки зрения удалось достичь более высоких результатов. Ожидается, что до конца года объем реализации ишхана на внутреннем рынке удвоится, а цена постепенно снизится.

В 2019 году из республики было экспортировано около 6 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов, и, несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, на данный момент объемы экспорта не уступают показателям того же периода прошлого года. По словам заместителя начальника управления первичной сельскохозяйственной продукции Тиграна Алексаняна, в республике постепенно увеличиваются также объемы экспорта других рыбных продуктов, в том числе икры (их показатель в 2019 году составил около 350 тонн); увеличился также спрос на икру армянского производства за рубежом.

В ходе визита были затронуты также реализуемые в сфере сельского хозяйства программы и мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки, обсуждены проблемы в сфере рыбоводства, а также перспективные программы развития рыбоводства.

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