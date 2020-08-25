Вторник, 25 Августа 2020 11:53

АрмИнфо. Самая длинная в мире реверсивная канатная дорога "Крылья Татева" (5752 м) объявляет о запуске специального предложения для школьников и воспитанников детских домов, которым предоставляется бесплатный проезд по канатной дороге. Предложение действительно с 25 августа по 15 сентября включительно.

Как сообщает пресс-служба IDeA, дети получат неизгладимые впечатления от великолепных горных пейзажей, панорамы Воротанского ущелья, над которым парят кабинки воздушной магистрали, ведущей к Татевскому монастырскому комплексу.

В преддверии празднования десятилетия "Крылья Татева" школьники и воспитанники детских домов смогут также посетить один из самых известных духовных, культурных и просветительских центров Армении - Татевский монастырский комплекс (IX в.). "Это станет не только увлекательным путешествием и прекрасным досугом для школьников, но и погружением в историю, культуру, религиозные и образовательные традиции Армении. Чтобы увеличить внутренний туризм, в этом году мы используем различные специальные предложения. Так, в июле мы анонсировали спецпредложение для посетителей, получавших 4 билета по цене 3-х. Это в особенности увеличило число семейных поездок в Татев", - заявил директор "Крыльев Татева" Ваге Багдасарян.

Резкое сокращение туристического потока из-за пандемии коронавируса в этом году требует дополнительного финансирования от учредителей для покрытия операционных расходов. Однако "Крылья Татева" продолжают полёты и предлагают привлекательные пакеты услуг для пассажиров.

Канатная дорога "Крылья Татева", занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, работает с 2010 года. Это одна из современных достопримечательностей Армении, способствующая развитию местной инфраструктуры и стимулирующая как внутренний, так и международный туризм. За последние 10 лет её услугами воспользовались около 1 млн посетителей.

"Крылья Татева" построены в рамках программы "Возрождение Татева", которая также направлена на восстановление Татевского монастырского комплекса и развитие соседних общин. Воздушный трамвай - пример венчурной филантропии, в которой благотворитель не ожидает возврата вложенных денег. Проект генерирует доход от собственной деятельности, который покрывает все затраты на эксплуатацию. Кроме того, полученные от использования туристической инфраструктуры доходы направляются на реконструкцию Татевского монастыря, а также различные инициативы развития общин.

Программа "Возрождение Татева" осуществляется благотворительным Фондом туризма и урбанистики (ТУФ), который с июля 2020 года реализует все туристические программы фонда "Инициативы развития Армении" (IDeA). Портфель программ TУФ также включает проекты развития Дилижана, Гюмри, Арцаха и Еревана. Фонд разрабатывает инновационные программы в областях туризма и городского развития, способствующие устойчивому региональному развитию и позиционированию Армении в мире как конкурентоспособного туристического направления. Забронировать поездку на <Крыльях Татева> можно по телефону +374 60 46 33 33.