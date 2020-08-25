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 Вторник, 25 Августа 2020 11:43
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств, при которых заблудился офицер Гурген Алавердян

В Минобороны Армении проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств, при которых заблудился офицер Гурген Алавердян

АрмИнфо.В Минобороны Армении проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств, при которых заблудился офицер Гурген Алавердян. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс- секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Призываем Минобороны Азербайджана не прилагать лишних усилий для искажения реальности. В короткие сроки правда выяснится. Будет проведено служебное расследование для выяснения обстоятельств, при которых заблудился офицер Гурген Алавердян. По нашим сведениям, Гурген Алавердян заблудился", - написала Степанян.

Отметим, что накануне вечером МО АР растиражировало снимки с якобы изъятыми у армянского военнослужащего военными принадлежностями. На фото запечатлены автоматы АК-74 и бронежилет. По некоторым сведениям, вышеуказанные военные принадлежности не используются в ВС РА. 

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