Понедельник, 24 Августа 2020 18:19

АрмИнфо.Проведенный по заказу Всемирного Банка опрос на тему “Исследование общественного мнения о пандемии COVID-19” показал, что в Армении 66% респондентов считают экономику приоритетнее здравоохранительных проблем, и видят в новых ограничениях еще больший вред экономике. Причем 39% респондентов заявили, что жесткие ограничения не должны применяться даже при росте случаев коронавируса.

Этот опрос проводился по телефону Международным Банком Реконструкции и Развития (IBRD) и Международной Ассоциацией Развития (IDA) совместно с Фондом CRRC-Armenia (Кавказский центр исследовательских ресурсов), результаты которого опубликованы 24 августа. В исследовании отмечается, что постоянный мониторинг общественных восприятий инфекции и институциональных реакций необходим для выявления наиболее тревожащих общество сфер, так как пандемия продолжает влиять на здоровье граждан и усугублять экономический кризис.

Из общего числа опрошенных 35% во время пандемии коронавируса либо лишились работы, либо столкнулись со снижением дохода. Примечательно, что из опрошенных мужчин 45% отметили, что либо лишились работы, либо стали работать по графику сокращенных рабочих часов, в то время как среди женщин-респондентов оказавшихся в такой ситуации насчитывалось 27%.

43% респондентов стали меньше тратить на необходимые товары, 36% сократили траты на продукты питания, а 28% - на необходимые нужды тратили семейные сбережения. 54% респондентов отметили, что в период пандемии их финансовое положение ухудшилось. Тем не менее, 25% опрошенных настроены оптимистично в надежде, что в течение ближайших 12-ти месяцев их благосостояние и финансовое положение их семей улучшится. Но 30% респондентов придерживается мнения, что ничего не изменится, 24% - настроены пессимистично, а 9% - ожидают ухудшения.

На вопрос какие задачи, стоящие перед Арменией в период эпидемиологического кризиса, беспокоят, 36% респондентов указали на пандемию коронавируса, 33% - на нехватку рабочих мест и безработицу, 18% - на бедность и неравенство, 17% - на негативное воздействие на экономику, 17% - на проблемы в сфере образования, и 15% - на проблемы в сфере здравоохранения.

Из опрошенных 51% отметили, что коронавирус – это задача системы здравоохранения, причем среди женщин с таким мнением насчитывалось 56%, а среди мужчин 47%. И большинство (47%) считало, что основной причиной распространения пандемии является нарушение противоэпидемических канонов (не соблюдение социальной дистанции, не ношение масок и перчаток, и еще 12% добавили к этому низкий уровень соблюдения правил гигиены. Интересно, что 9% респондентов считают причиной распространения коронавируса политическую/экономическую конкуренцию влиятельных сил мира, 6% видят причину в туризме, а 4% видят причину в изменении экологии и климата. Интересно, что 74% респондентов ответили, что носят маски, часто моют руки или пользуются дезинфицирующими средствами. На счет здравоохранительных рисков в контексте COVID-19 34% респондентов оценили высоким риск заражения коронавирусом, причем 24% считают высоким риск тяжелого течения болезни при заражении вирусом. Из опрошенных 46% сказали, что при наличии симптомов коронавируса обратятся в медучреждение, а 17% прибегнут к услугам скорой помощи.

На вопрос о доверии к госведомствам 54% респондентов высказались положительно в адрес системы здравоохранения, при этом в пользу Минздрава – 41%, доверие к полиции высказали 43% опрошенных, а к комендатуре – 35%. Из опрошенных граждан полное доверие к ВОЗ высказали 25% и еще 23% сказали, что скорее всего доверяют этой организации. На вопрос же о доверии к международным организациям-донорам 32% респондентов затруднились ответить, но 33% выразили доверие. 42% респондентов на счет усилий правительства в контексте противодействия распространению коронавируса высказались, что желали бы видеть в основном сосредоточенность действий на системе здравоохранения в плане смягчения воздействия от пандемии. И лишь 22% опрошенных высказались, что хотели бы видеть больше усилий правительства в плане предоставления прямой финансовой помощи. Между тем, большинство респондентов - 65% отметили, что ни они ни их семьи не воспользовались никакой программой госпомощи. Касательно смягчения осложнившейся из-за пандемии финансовой ситуации 27% респондентов высказали желание о лонгации сроков кредитных выплат и продлении срока погашения кредита. 24% сказали, что в период чрезвычайного положения желали бы, чтобы коммунальные платежи были просубсидированы, и ещё 14% пожелали возмещения зарплат в минимальном размере в период вынужденного простоя.

43% респондентов склоняются к мнению, что с сентября школы заработают в обычном режиме. И из опрошенных респондентов 51% родителей заявили, что отправят детей в школу, а 21% родителей выразили предпочтение дистанционному обучению.

Отметим, что в рамках опроса было сделано 9605 звонков, а сбор данных проводился в период с 21 по 29 июня. 31% респондентов имели высшее образование, 32% - среднее образование, 21% - среднее специализированное образование, и 2% - послевузовское профессиональное образование (с ученой степенью). 37% респондентов были из Еревана, 36% - жители сёл, и 27% - из других городов Армении. Из опрошенных граждан 36% были в возрасте 18-35 лет, 33% - 36-55 лет, а 31% - 56 лет и старше. На момент опроса 58% респондентов имели работу. Из них 18% были заняты в сфере сельского хозяйства, 14% - в области юриспруденции и права, 12% - в торговле. У 31% респондентов доход колебался в пределах 48тыс-120тыс драмов ($98-245), и лишь у 5% доход превышал 575.001 тыс драмов ($1178).