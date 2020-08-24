Понедельник, 24 Августа 2020 16:42

АрмИнфо. Выставка <Дали и Пикассо> продлена из-за высокой популярности. Об этом говорится в сообщении Национальной галереи Армении.

Согласно иточнику, с учетом высокого интереса общественности, с коллекционером Александром Шадрином было достигнуто соглашение продлить выставку на неделю, до 30 августа включительно. Содействие в данном вопросе оказало Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. <Национальная галерея Армении выражает свою глубокую признательность коллекционеру, меценату председателю Фонда <Искусство наций> Александру Шадрину>, - говорится в сообщении.

Добавим, что выставка открылась в марте, однако спустя всего несколько дней Национальная галерея вынуждена была закрыть свои двери перед посетителями из-за ситуации с коронавирусом. <Дали и Пикассо> возобновила свою работу 20 августа, и должна была завершиться спустя 3 дня, 23-го числа. Между тем количество желающих посетить выставку было настолько велико, что перед галереей выстроились огромные очереди. На выставке представлены порядка 260 экспонатов, в том числе графика и керамика.