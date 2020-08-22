Суббота, 22 Августа 2020 12:52

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выразил удовлетворение быстрой реакцией Пентагона и Агентства США по международному развитию (USAID) за быструю доставку продовольствия и медицинской помощи Ливану на сумму более $18 млн после трагического взрыва 4 августа 2020 г. в столице страны - Бейруте.

ANCA также воодушевлено тем, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл объявил, что администрация Трампа работает с Конгрессом, чтобы срочно предоставить Ливану зерно на $30 млн.

"ANCA находится в прямом контакте с высокопоставленными чиновниками

Госдепартамента США, чтобы стимулировать энергичный гуманитарный ответ США на взрыв, потрясший Бейрут более двух недель назад. Мы рады, что заместитель госсекретаря Хейл по указанию госсекретаря Помпео и в сотрудничестве с министром обороны Эспером работает над тем, чтобы без промедления доставить гуманитарную помощь на сумму более $48 млн", - сказал председатель ANCA Раффи Ампарян.

ANCA также отмечает, что в течение нескольких часов после взрыва, в результате которого погибли и были ранены сотни людей в Бейруте , в том числе, многие армяне, организация вместе с тысячами своих сторонников убедила Конгресс и администрацию Трампа предоставить пакет оперативной помощи всем гражданам Ливана. В письме госсекретарю Майкла Помпео от 5 августа 2020 года Амбарян высоко оценил немедленные заявления администрации о солидарности с народом Ливана и призвал их сотрудничать с USAID, ООН и армянскими благотворительными группами для обеспечения того, чтобы помощь США и международного сообщества достигла всех уязвимых групп . Кроме того, ANCA в тесном сотрудничестве с Армянским обществом милосердия провел встречи с Государственным департаментом США, чтобы гарантировать, что гуманитарные усилия Соединенных Штатов охватят все группы риска в Ливане, включая армянскую общину, пострадавшую в результате взрыва.