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 Суббота, 22 Августа 2020 12:52
Александр Аванесов

ANCA рассчитывает, что гуманитарная помощь США Ливану охватит и армянскую общину этой страны

ANCA рассчитывает, что гуманитарная помощь США Ливану охватит и армянскую общину этой страны

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выразил удовлетворение быстрой реакцией Пентагона и Агентства США по международному развитию (USAID) за быструю доставку продовольствия и медицинской помощи Ливану на сумму более $18 млн после трагического взрыва 4 августа 2020 г. в столице  страны - Бейруте.

ANCA также воодушевлено тем, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид  Хейл объявил, что администрация Трампа работает с Конгрессом, чтобы срочно предоставить Ливану зерно на $30 млн.

"ANCA находится в прямом контакте с высокопоставленными чиновниками

Госдепартамента США, чтобы стимулировать энергичный гуманитарный ответ США на взрыв, потрясший Бейрут более двух недель назад.  Мы рады, что заместитель госсекретаря Хейл   по указанию госсекретаря Помпео  и в сотрудничестве с министром обороны Эспером   работает над тем, чтобы без промедления доставить гуманитарную помощь на сумму более $48 млн", -  сказал  председатель ANCA Раффи  Ампарян.

ANCA также отмечает, что в течение нескольких часов после взрыва, в результате которого погибли и были ранены сотни людей в Бейруте ,  в том числе,  многие армяне,   организация вместе с тысячами своих сторонников убедила Конгресс  и администрацию Трампа предоставить пакет оперативной помощи всем гражданам Ливана. В письме госсекретарю Майкла Помпео  от 5 августа 2020 года Амбарян высоко оценил немедленные заявления администрации о солидарности с народом Ливана и призвал их сотрудничать с USAID, ООН и армянскими благотворительными группами для обеспечения того, чтобы помощь США и международного сообщества  достигла  всех уязвимых групп . Кроме того, ANCA   в тесном сотрудничестве с Армянским обществом милосердия  провел встречи с Государственным департаментом  США, чтобы гарантировать, что гуманитарные усилия Соединенных Штатов  охватят все группы риска в Ливане, включая армянскую общину, пострадавшую  в результате взрыва.  

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