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 Суббота, 22 Августа 2020 12:47
Александр Аванесов

Омбудсмен: В сфере обеспечения права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья накопились системные проблемы

Омбудсмен: В сфере обеспечения права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья накопились системные проблемы

АрмИнфо.В сфере обеспечения права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья накопились системные проблемы.  Об этом накануне на первом заседании Общественного совета по защите прав инвалидов при Защитнике прав человека заявил  Омбудсмен Арман Татоян.

По его словам, эти проблемы связаны с доступом к учебным материалам, программам, учебникам, физической среде, а также с количеством квалифицированных специалистов. "Дети и родители часто сталкиваются с проблемами.  Они являются результатом пробелов в законодательстве и недостаточной осведомленности. Одна из сильных сторон нашей работы - обеспечение равных и достойных условий обучения для детей, исключающих любые формы изоляции или дискриминации. В этой сфере существуют стереотипы, которые негативно сказываются на образовании детей", - сказал Арман Татоян, указав на профессионализм членов совета и их богатый опыт.

В ходе обсуждения, среди прочего, обсуждалось порочное явление издевательств в  учебных заведениях, особенно в отношении детей с ограниченными возможностями. Члены Совета подчеркнули важность Совета по защите прав людей с ограниченными возможностями при Защитнике прав человека,  заявив о  своей готовности активно сотрудничать в содействии решению проблем в этой области. Также  обсуждались вопросы эффективной организации инклюзивного образования, обеспечения права на обучение в специальных школах, а также возобновления работы школ и классов в связи с эпидемией COVID-19.

Напомним, что в соответствии с Конституционным законом РА "О Защитнике прав человека" Омбудсмен несет ответственность за контроль за применением положений Конвенции ООН о правах инвалидов, а также за предотвращение нарушений прав людей с ограниченными возможностями со стороны государства,  органов местного самоуправления или должностных лиц. 

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