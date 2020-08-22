Суббота, 22 Августа 2020 12:45

АрмИнфо. В Москве скончался крупный предприниматель Михаил Багдасаров. Об этом сообщил источник в Москве.

Согласно источнику, 61-летний Михаил Багдасаров перенес инсульт и последние три дня находился в коме.

Напомним, что ранее Михаил Багдасаров входил в ближайшее окружение представителей высших звеньев власти при президентах Роберте Кочаряне

и Серже Сергсяне. Он был владельцем компании "Mika Limited", занимавшейся поставками нефтепродуктов. Ему принадлежала также авиакомпания "Армавиа", которая обладала статусом национального

перевозчика. С 1-го апреля 2013 года в авиакомпании началась процедура банкротства. Предприниматель также владел заводом "Раздан- цемент" и битумным заводом. Бизнесмен был и основателем

футбольного клуба "Мика". Клуб провел 16 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Армении (с 2000 по 2016 г.г.).